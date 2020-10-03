Суббота, 3 Октября 2020 15:56

АрмИнфо. Официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде предупредил все стороны, вовлеченные в нагорно-карабахский конфликт о недопустимости любой агрессии на иранские территории.

В ответ на вопрос о недавней агрессии на территории Ирана на фоне карабахского конфликта, пресс-секретарь МИД Ирана заявил, что Тегеран внимательно следит за развитием событий на пограничных районах страны. "Любое посягательство на иранские территории неприемлемо, и мы предупреждаем стороны, чтобы они воздерживались от подобных действий ", - добавил он.

Хатибзаде в очередной раз подчёркивал необходимость соблюдения принципа ненападения против гражданского населения, прекращения боевых действий и начала серьезных переговоров, объявив о готовности Исламской Республики помочь в достижении этих целей, передает ИРНА.

Отметим, что ранее стало известно что три снаряда выпущенные ВС Азербайджана по Арцаху упали на территорию Ирана, в результате чего пострадал 6-летний ребенок, были повреждены дома.