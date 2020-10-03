Суббота, 3 Октября 2020 14:02

АрмИнфо.Проблема с находящимися в нейтральной зоне трупами азербайджанских военнослужащих и наемников - весьма важная и имеющая огромный потенциал бомба. Подобное мнение выразил АрмИнфо независимый аналитик Саро Сароян.

<Эта бомба, при правильном использовании, способна вызвать эффект политического цунами. Однако, пока что этот фактор должным образом нами не используется. Все последние дни представители Армии обороны Арцаха отмечали отсутствие в Азербайджане заинтересованности и проявления какого-либо интереса к сотням, теперь уже тысячам трупов собственных военнослужащих>, - подчеркнул он.

По последним данным Армии обороны Арцаха, азербайджанская армия несет крупные потери в военной технике и живой силе: 3000 человек убитыми, 7000 ранеными, 12 самолетов, 13 вертолетов, 115 беспилотников, 3 ТОС-1 "Солнцепек", 2 установки РСЗО "Смерч", 250 танков и других видов бронетехники.

По оценкам аналитика, ни в одной войне подобного отношения к собственным военнослужащим быть не может. Такого не было даже в первую карабахскую войну, и подобное отношение к трупам должно иметь объяснение, поскольку представители Армии обороны Арцаха неоднократно давали понять, что ожидают выхода азербайджанских коллег на связь по данному вопросу. Сароян также отметил безусловную заинтересованность арцахского военного командования в избавлении от подобного количества трупов.

<Таким образом, приходится констатировать отсутствие в Баку намерений забрать трупы собственных военнослужащих. Судя по всему, это обусловлено пониманием того, что появление в азербайджанском тыле тысяч трупов полностью деморализует армию, а затем и общество. Процесс их перевозки, сохранения с целью идентификации, отправка родным станет тяжелейшим психологическим стрессом для всех участников>, - подчеркнул он.

Аналогичная ситуация, согласно Сарояну, сложится по части наемников - станет ясно, что их тела властям в Баку не нужны. После чего их придется хоронить друг на друге в братских могилах. Ситуация, по его оценкам, могла бы быть сглажена посредством предоставления званий и орденов посмертно в случае хотя бы малейших успехов Азербайджана на фронте. Однако в условиях их отсутствия все эти жертвы и трупы и соответственно алиевская авантюра будут рассматриваться в Азербайджане как бессмысленные.

<Трупы являются свидетелями поражения Азербайджана. Именно поэтому во вражеской армии о них предпочитают забыть. Вернувшись в Азербайджан, трупы взорвут азербайджанскую армию, потом общество, а потом само государство. Под подобным психологическим грузом ни один солдат не захочет идти вперед по приказу. Именно это понуждает Алиева идти вперед, уповая на хоть какую-то удачу, способную прикрыть лаврами проблему трупов. Однако, в результате число трупов растет ежедневно сотнями, уничтожая последние проблески в голове Алиева. В этом свете, нашей задачей является превратить трупную проблему в политический инструмент. Предложить Красному кресту и другим соответствующим организациям возвратить трупы азербайджанских солдат хотя бы через территорию Грузии. Озвучить нашу готовность не только не препятствовать, но и содействовать данному процессу. Это проявление армянского гуманизма столкнет Азербайджан с адом. Нам необходимо ускорить нашу победу>, - подытожил аналитик.