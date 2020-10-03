Суббота, 3 Октября 2020 13:10

АрмИнфо. Директор Института Кавказа Александр Искандарян в интервью телекомпании НСН резонно заметил, что при озвученных ресурсах и возможностях, Азербайджан должен был эту войну выиграть в первый же день, но, как известно, она все еще продолжается.

<Да, ресурсная база у Азербайджана больше, это правда. Азербайджан богаче Армении, и тем более - Нагорного Карабаха. И оружие приобреталось для этой войны в течение последней четверти века, географически Азербайджан расположен более выгодно, если смотреть с позиции нынешнего конфликта. Сил, несомненно, больше. А результата нет! Война идет уже 7-й день, а при таких описанных азербайджанской стороной преимуществах, все должно было бы закончиться в первый день>, - считает собеседник НСН.

1 октября сопредседатели <минской группы> ОБСЕ (Россия, Франция и США) выпустили совместное заявление по поводу боев в Нагорном Карабахе. Они призвали Армению и Азербайджан немедленно прекратить боевые действия и <без выдвижения дополнительных условий> сесть за стол переговоров при содействии сопредседателей <минской группы> ОБСЕ>.

Армянский политолог считает, что Ереван внял такой рекомендации и потому предложил сесть за стол переговоров. <Армения всегда предлагала мирное решение проблемы. Это один из трех основных тезиса: самоопределение наций, нерушимость границ и мирный процесс. Мы делали неоднократные попытки разрешить ситуацию, но периодически случалась деэскалации конфликта, а теперь - и война>, - уточнил армянский политолог.

Как отмечает ресурс, президент Азербайджана Ильхам Алиев исключил вероятность переговоров с Арменией по ситуации в Нагорном Карабахе. Премьер-министр Армении Никол Пашинян указал, что военными действиями Азербайджана в Нагорном Карабахе руководят военачальники из Турции.