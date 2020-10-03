Суббота, 3 Октября 2020 13:03

АрмИнфо. Боевые действия 3 октября продолжались по всей линии противостояния, особенно тяжелые бои идут на северном и южном направлениях фронта. Об этом 3 октября на брифинге в Степанакерте заявил пресс-секретарь Армии обороны Арцаха, подполковник Сурен Сарумян.

По его словам, в ходе атак противник использует весь свой потенциал - БПЛА, авиацию, бронетехнику, артиллерию. Подразделения Армии обороны, демонстрируя беспрецедентные образцы героизма, отражают атаки врага. Противнику нанесен огромный урон в живой силе и технике, количество которых уточняется в связи с продолжающимися боями.

Враг продолжил нарушать все писаные и неписаные законы войны, избрав мишенью населенные пункты. И сегодня они подвергли обстрелам гражданские объекты Степанакерта. "Армия обороны Арцаха твердо стоит на страже родины", - подчеркнул представитель АО.