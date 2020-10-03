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 Суббота, 3 Октября 2020 10:36
Александр Аванесов

Помпео надеется, что данные о переброске сирийских исламистов в Карабах не подтвердятся

Помпео надеется, что данные о переброске сирийских исламистов в Карабах не подтвердятся

АрмИнфо. Госсекретарь США Майкл Помпео в беседе с журналистами выразил надежду на то, что данные о переброске сирийских исламистов через Газиантеп в зону конфликта в Нагорном Карабахе окажутся неверными. Об этом, как передает ТАСС, сообщила пресс-служба Госдепа.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон на брифинге по итогам первого дня саммита ЕС заявил, что свыше 300 сирийских

"боевиков-исламистов, вывезенных ранее из района Алеппо, переброшены через турецкий Газиантеп в зону конфликта в Нагорном Карабахе. Французский лидер назвал эти данные "подтвержденным фактом".  По словам Макрона, Россия также располагает этой информацией.

Находящегося в европейском турне Помпео попросили прокомментировать эти слова французского лидера.  "Эти сообщения я тоже видел. На самом деле это все, что я могу сказать на данный момент.  Надеюсь, это не так. Мы видели, как сирийских боевиков перебрасывали из Сирии в Ливию. Это увеличило нестабильность, создало больше волнений, больше конфликтов, больше боев, меньше мира. Думаю, это сделает то же самое и с конфликтом в Нагорном Карабахе и вокруг него. Так что я надеюсь, что эти данные окажутся неверными", - ответил госсекретарь США.

"Вам стоит спросить президента Эрдогана, но наша точка зрения весьма последовательна. Это давний конфликт. Когда эта

напряженность усиливается, третьи стороны доставляют боеприпасы, системы вооружений. Тем самым, ситуация усложняется, увеличиваете

риск гибели людей и уменьшается возможность мира. Так что мы призвали всех просто не вмешиваться в это, кроме как посредством призывов к прекращению огня и диалогу как к способу восстановления порядка и мира. Конечно, мы передали это лидерам Азербайджана и Армении, а также туркам", - добавил Помпео 

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