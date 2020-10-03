Суббота, 3 Октября 2020 08:51

АрмИнфо.На Северном и южном направлениях линии соприкосновения войск идут упорные и ожесточенные бои.

Как сообщает пресс-служба Армии обороны Арцаха, противник, сконцентрировав большие силы на этих направлениях, перешел в наступление.

Армянские подразделения пресекают продвижение противника, нанося значимые потери.

В свою очередь президент Арцаха Араик Арутюнян сообщил, что с подразделениями спецназа направляется на передовую, чтобы сражаться против азербайджанской стороны.

Об этом Араик Арутюнян только что сообщил в своём обращении к армянству, отметив, что Родина в опасности .