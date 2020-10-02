Пятница, 2 Октября 2020 22:17

АрмИнфо. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ (Игорь Попов -РФ , Стефан Висконти - Франция и Эндрю Шофер - США) выступили с новым заявлением. Как сообщает ОБСЕ, в нем сопредседатели решительно осуждают продолжающееся насилие в зоне нагорно-карабахского конфликта, а также по целям на территории Армении и Азербайджана вдали от линии соприкосновения. При этом они выражают тревогу в связи с сообщениями об увеличении жертв среди гражданского населения. Никогда ни при каких обстоятельствах нельзя нападать на гражданских лиц или угрожать им. Сопредседатели призывают стороны полностью соблюдать свои международные обязательства по защите гражданского населения. Сопредседатели также подчеркивают, что участие в эскалации насилия внешних сил подрывает усилия по достижению прочного мира в регионе.

Ссылаясь на заявление президентов трех стран-сопредседателей от 1 октября, сопредседатели еще раз призывают к немедленному прекращению боевых действий и возобновлению предметных переговоров, добросовестно и без предварительных условий.

Сопредседатели также настоятельно призывают к немедленному прекращению огня в гуманитарных целях, чтобы обеспечить репатриацию останков погибших военнослужащих в координации с ОБСЕ и МККК.