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 Пятница, 2 Октября 2020 21:31
Александр Аванесов

Представитель МО РА: Подразделения Армии обороны Арцаха отражают все атаки противника, нанося ему существенный урон в живой силе и технике

Представитель МО РА: Подразделения Армии обороны Арцаха отражают все атаки противника, нанося ему существенный урон в живой силе и технике

АрмИнфо. Подразделения Армии обороны Арцаха отражают все атаки противника, нанося ему

существенный урон в живой силе и технике. Об этом 2 октября на брифинге сообщил  представитель Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян.

По его словам, за сегодняшний день по положению на 21.00 потери противника в живой силе составили 550 человек, более 700 получили ранения. Уничтожено около 45 единиц бронетехники, 6 самолетов, большая часть которых была уничтожена не в небе, 3 вертолета и 6 беспилотных летательных аппаратов.

Противник, как подчеркнул представитель Минобороны, избрал мишенью для атак гражданские инфраструктуры и мирных граждан. Накануне в результате таких атак были ранены журналисты, в том числе, французские, сегодня дважды обстреливался город Гадрут, дважды Степанакерт, в результате чего пострадали многочисленные мирные жители, строения, объекты гражданской обороны.

Ситуация, по словам Арцруна Ованнисяна, продолжает оставаться напряженной, бои продолжаются, особенно на северном и южном направлениях. На отдельных участках фронта бои носят оборонительный характер, на других - другого характера. 

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