Пятница, 2 Октября 2020 21:20

АрмИнфо.Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и советник президента США по

нацбезопасности Роберт О'Брайен в ходе встречи в Женеве обсудили двусторонние отношения, ситуацию в Нагорном Карабахе, кибербезопасность и борьбу с терроризмом. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря аппарата Совбеза России Евгения Аношина.

Стороны подтвердили, что Россия и США не намерены вмешиваться во внутренние дела друг друга, в том числе в выборы. Также они отметили совпадение подходов России и США к проблеме Нагорного Карабаха и подтвердили <необходимость скорейшего запуска мирного политико-дипломатического процесса по поиску путей её решения>. В Совбезе добавили, что Патрушев и О'Брайен договорились продолжать работать над реализацией президентских инициатив, в том числе о созыве саммита государств - постоянных членов Совета Безопасности ООН. <Достигнута договорённость о продолжении регулярного обмена мнениями по линии Совета Безопасности на основе взаимного уважения и учёта интересов друг друга>, - заявил Аношин.