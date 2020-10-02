Пятница, 2 Октября 2020 17:36

АрмИнфо. Единый армянский информационный центр (ЕАИЦ) предупреждает, что азербайджанская сторона открывает новые информационные страницы, цель которых - сеять панику среди армян.

"Внимание! Азербайджанцы начали создавать фальшивые информационные страницы в различных социальных сетях, чтобы в какой-то момент начать сеять панику. Рекомендуем следить только за официальными новостными страницами", - говорится в сообщении.

Ранее СНБ Армении предупредила, что в распоряжение азербайджанских спецслужб попал номер сотового оператора Карабаха, с которого звонят армянским абонентам с целью посеять панику среди населения. Так, с номера 097 77 72 70 не только осуществляются звонки, но и рассылаются голосовые сообщения с ложными данными о ситуации в Карабахе. СНБ призвала не поддаваться на эти провокации, а также не отвечать на сомнительные звонки и сообщения.