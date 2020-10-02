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 Пятница, 2 Октября 2020 15:43
Александр Аванесов

Европейский Союз направит в Нагорный Карабах партию экстренной гуманитарной помощи

Европейский Союз направит в Нагорный Карабах партию экстренной гуманитарной помощи

АрмИнфо.  Европейский Союз направит в Нагорный Карабах партию экстренной гуманитарной помощи. Об этом на своей странице в Twitter сообщил европейский комиссар по кризисному управлению Янез Ленарчич.

По его словам, помощь будет предоставлена населению по обе стороны cоприкосновения войск.

"После начала боевых действий в зоне конфликта в Нагорном Карабахе ЕС объявляет о выделении чрезвычайной гуманитарной помощи всему гражданскому населению, пострадавшему от конфликта, по обе стороны от линии соприкосновения",  -  написал Ленарчич.

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