Пятница, 2 Октября 2020 15:43

АрмИнфо. Европейский Союз направит в Нагорный Карабах партию экстренной гуманитарной помощи. Об этом на своей странице в Twitter сообщил европейский комиссар по кризисному управлению Янез Ленарчич.

По его словам, помощь будет предоставлена населению по обе стороны cоприкосновения войск.

"После начала боевых действий в зоне конфликта в Нагорном Карабахе ЕС объявляет о выделении чрезвычайной гуманитарной помощи всему гражданскому населению, пострадавшему от конфликта, по обе стороны от линии соприкосновения", - написал Ленарчич.