Четверг, 1 Октября 2020 21:49

АрмИнфо. МИД Армении неоднократно обращал внимание партнеров на деструктивную позицию Турции. Об этом 1 сентября в ходе брифинга заявила пресс-секретарь МИД РА Анна Нагдалян.

Пресс-секретарь МИД отметила, что накануне Минобороны Армении уже сообщило об участии турецких экспертов в конфликте, в частности, управлении БПЛА <Байрактар>. В этой связи она напомнила, что и в 2016 г азербайджанская сторона пользовалась услугами иностранных экспертов. Она также добавила, что была полчена информация, о том, что управление воздушными силами были переданы турецкой стороне, скорее всего центры управления находятся в Эрзруме.

<Провокационные действия Турции серьезно нарушают стабильность региона и мешают усилиям мирового сообщества, направленные на прекращение военных действий. Мировое сообщество призвало внешних акторов воздержаться от действий по обострению конфликта, и Турция должна прислушаться к этим призывам. Переброска из Сирии и Ливии в Азербайджан боевиков преследует далеко идущие цели и будет иметь катастрофические последствия для региона Южного Кавказа, и за ее пределами>, - подчеркнула Нагдалян, добавив, что Азербайджан является прислужником террористической политики Турции.

"Нет сомнений, что в свое время территория Азербайджана будет использована как место дислокации террористов, и регион превратится в арену кровопролития. Это угроза региональному миру и безопасности, а также угроза соседним регионам. МИД РА прилагает все силы, чтобы представить обеспокоенность партнерам и действия Турции получили адекватный ответ", - заявила Нагдалян.

Представитель МИД РА также проинформировала, что глава МИД РА сегодня провел переговоры с коллегами из Франции и Греции.