Четверг, 1 Октября 2020 21:26

АрмИнфо. Вопрос признания независимости Арцаха всегда актуален. Об этом 1 сентября в ходе брифинга сообщила пресс-секретарь МИД РА Анна Нагдалян отвечая на вопрос АрмИнфо о возможном признании независимости Арцаха и подписания соглашения о взаимопомощи.

"Статус Арцаха всегда был актуален для нас, и он является частью мирного процесса. Мы неоднократно заявляли, что в мирном процессе для нас приоритет безопасность народа Арцаха и вопрос статуса. Сегодня у нас ситуация, когда Азербайджан фактически вышел из мирного процесса, и осуществляет широкомасштабную агрессию против Арцаха и Армении", - сказала она, добавив, что естественно у армянского общества, в разных его слоях еще более актуализировался вопрос признания независимости Арцаха.

При этом она добавила, что в политико-дипломатическо-юридическом арсенале РА достаточно инструментариев, которые могут быть применены.