Четверг, 1 Октября 2020 21:21

АрмИнфо.Эта азербайджанская агрессии против Арцаха выделяется тем, что мишенью нападков ВС АР целенаправленно становятся гражданское население и инфраструктуры, таким образом причиняются серьезные человеческий и имущественный вред. Об этом 1 сентября в ходе брифинга сообщила пресс-секретарь МИД РА Анна Нагдалян.

В этом контексте она коснулась сегодняшнего обстрела журналистов в городе Мартуни Нагорного Карабаха, констатировав, что это произошло через несколько часов, после того, как МИД РА сообщил о широкой реакции СМИ и желании освещать события в зоне нагорно-карабахского конфликта. Нагдалян еще раз напомнила, что в МИД РА получили аккредитацию представители более 50 ведущих международных СМИ, около 200 журналистов, 100 из которых уже работают в Арцахе.

"Журналисты пострадали сегодня утром, в Мартуни, где ВС Азербайджана в очередной раз подвергли атаке гражданское население. Пострадали журналисты Le Monde, один из которых уже прооперирован в больнице Степанакерта, и правительство Арцаха сообщило о намерении перевезти его в Армению", - сказала она. Нагдалян добавила, что мишенью ударов были и автомобили, перемещающие журналистов, несмотря на то, что у них были опознавательные знаки. Отметив, что пострадали и представители армянских СМИ, она пожелала всем скорейшего выздоровления.

Нагдалян еще раз подчеркнула, что подобные действия Азербайджана в отношении гражданского населения и инфраструктур, а также журналистов является грубейшим нарушением норм международного гуманитарного права. "Подобное поведение вызывает осуждение", - сказал представитель МИД РА, категорически отвергнув заверения азербайджанской стороны, что журналисты были на передовой. По ее словам, это в очередной раз свидетельствует о том, что мишенью азербайджанских ВС являются гражданские инфраструктуры и мирные жители.

Отметим, что сегодня в результате обстрела ВС Азербайджана группы журналистов в Арцахе пострадали четверо представителей СМИ, в том числе и двое граждан Арцаха.