Четверг, 1 Октября 2020 20:01

АрмИнфо. Губернатор Ходафарина (Иран) сообщил, что в результате обстрела из реактивных систем залпового огня в селе Парвизханлу был ранен 6-летний ребенок. Об этом передает Армянский объединенный инфоцентр.

Согласно сообщению, снаряд попал в жилой дом, а местоположение села показывает, что оно было обстреляно Вооруженными силами Азербайджана.

Парвизханлу находится в тылу войск Армии обороны Карабаха, на границе между Карабахом и Ираном, примерно в 10-12 км от расположения азербайджанских вооруженных сил и границы с Азербайджаном.