Четверг, 1 Октября 2020 18:12

АрмИнфо. Франкоязычная группа Бельгии, состоящая из бывших и нынешних депутатов федерального и регионального парламентов Бельгии, представляющих различные партии, членов Совета старейшин и мэров ряда городов, а также преподавателей, юристов и общественных деятелей, выразила свою озабоченность в связи с тактикой Азербайджана, нацеленной на мирных жителей Арцаха, и непозволительной вовлеченностью Турции в этот процесс.

Группа призвала Азербайджан принять механизм расследования нарушений режима прекращения огня Минской группы ОБСЕ и отвести от границы снайперов. <Мы выражаем полную поддержку населению Арцаха и демократически избранным властям Республики Арцах. Не может быть альтернативы мирному урегулированию конфликта>, - говорится в их заявлении.

Члены Фламандской группы дружбы с Арцахом выразили глубокую озабоченность по поводу причастности протурецких сирийских джихадистов. <Мы призываем к немедленному прекращению огня и настоятельно призываем стороны сесть за стол переговоров. После десятилетий нестабильности народ Арцаха заслуживает мира и стабильного будущего, основанного на праве на самоопределение>.