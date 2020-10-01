Четверг, 1 Октября 2020 11:58

АрмИнфо. Очевидно, что Азербайджан решил продемонстрировать свою способность решить карабахскую проблему силой. Подобное мнение выразил АрмИнфо депутат Госдумы РФ Константин Затулин.

«В пропагандистских целях все это сопровождается обвинениями в том, что все это действо начала Армения. Хотя всем понятно, что Армении и Нагорному Карабаху все это было совершенно ни к чему – обе республики выступают за статус-кво. Азербайджан – за его преодоление, и демонстрацию способности к реваншу. Думаю, что решающую роль в инициировании новой войны сыграло стремление Турции увеличить свой вес и реализовать свои планы в регионе», - подчеркнул он.

По оценкам парламентария, именно на это направлены все последние заявления военно-политического руководства Турции. В частности, требования по уходу армян с территории Карабаха. Меж тем, армяне живут в Карабахе на протяжении всей письменной истории и, в этом свете, «уйти» оттуда никак не могут. Карабах, согласно Затулину, принадлежит и всегда принадлежал карабахцам, там стоят армянские монастыри и т. д, и т.д.

Российский парламентарий подчеркнул, что обвинения в том, что армяне строят свою государственность на чужой земле неправомочно, учитывая тот факт, что в 1991 году Азербайджан вышел из состава СССР уже без Карабаха, который на тот момент Баку уже не контролировал. Карабахский же конфликт начался в 1988 году сумгаитскими и бакинскими погромами. И сегодня именно Азербайджан нарушает достигнутые в 1994 году договоренности о перемирии.

В этом свете, России и другим посредникам следует добиваться немедленного прекращения огня. При этом нарушитель - Азербайджан, согласно Затулину, не должен приобрести выгоду по итогам своего поведения. Ильхам Алиев, по его оценкам, постоянно уходит от переговоров, поскольку ему кажется, что успех в его начинаниях все еще возможен и обязательно придет.

“К великому сожалению, в отличие от войны апреля 2016 года, сегодня здесь налицо еще одна воля – турецкая. В случае подтверждения уничтожения армянского штурмовика Су 25 турецким истребителем F16, а на вооружении азербайджанской армии таких самолетов нет, это будет означать прямое вмешательство Турции в конфликт. В этом свете, необходимо найти обломки сбитого СУ 25 и установить чем он был сбит. Сегодня это принципиально важно”, - подчеркнул Затулин.

“Формальный подход России к этому конфликту в том, что мы должны дружить и с Арменией и с Азербайджаном. Однако, при этом, у нас есть обязательства перед Арменией и в рамках ОДКБ, и в рамках двусторонних договоров. И обязательства эти нам надо выполнять. И для этого есть все необходимые правовые инструменты. Армения, а не Азербайджан состоит в ЕАЭС. А Азербайджан состоит в союзе с Турцией. План Алиева “возвращения Карабаха военным путем” изначально обречен на неудачу”, - подчеркнул Затулин.

Начиная с 07:10 утра 27 сентября, населенные пункты, а также воинские части Республики Арцах подверглись интенсивному артиллерийскому и ракетному обстрелу азербайджанской армии. После чего мотострелковые и танковые подразделения противника перешли в наступление на северном и юго-восточном направлениях. На данный момент подразделения арцахской армии ведут бои, отражая атаки противника.