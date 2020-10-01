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 Четверг, 1 Октября 2020 11:58
Давид Степанян

Затулин: План Алиева по возвращению Карабаха военным путем изначально обречен на неудачу

Затулин: План Алиева по возвращению Карабаха военным путем изначально обречен на неудачу

АрмИнфо. Очевидно, что Азербайджан решил продемонстрировать свою способность решить карабахскую проблему силой. Подобное мнение выразил АрмИнфо депутат Госдумы РФ Константин Затулин.

 

«В пропагандистских целях все это сопровождается обвинениями в том, что все это действо начала Армения. Хотя всем понятно, что Армении и Нагорному Карабаху все это было совершенно ни к чему – обе республики выступают за статус-кво. Азербайджан – за его преодоление, и демонстрацию способности к реваншу. Думаю, что решающую роль в инициировании новой войны сыграло стремление Турции увеличить свой вес и реализовать свои планы в регионе», - подчеркнул он.

 

По оценкам парламентария, именно на это направлены все последние заявления военно-политического руководства Турции. В частности, требования по уходу армян с территории Карабаха. Меж тем, армяне живут в Карабахе на протяжении всей письменной истории и, в этом свете, «уйти» оттуда никак не могут. Карабах, согласно Затулину, принадлежит и всегда принадлежал карабахцам, там стоят армянские монастыри и т. д, и т.д.   

 

Российский парламентарий подчеркнул, что обвинения в том, что армяне строят свою государственность на чужой земле неправомочно, учитывая тот факт, что в 1991 году Азербайджан вышел из состава СССР уже без Карабаха, который на тот момент Баку уже не контролировал. Карабахский же конфликт начался в 1988 году сумгаитскими и бакинскими погромами. И сегодня именно Азербайджан нарушает достигнутые в 1994 году договоренности о перемирии.

 

В этом свете, России и другим посредникам следует добиваться немедленного прекращения огня. При этом нарушитель - Азербайджан, согласно Затулину, не должен приобрести выгоду по итогам своего поведения. Ильхам Алиев, по его оценкам, постоянно уходит от переговоров, поскольку ему кажется, что успех в его начинаниях все еще возможен и обязательно придет. 

 

“К великому сожалению, в отличие от войны апреля 2016 года, сегодня здесь налицо еще одна воля – турецкая. В случае подтверждения уничтожения армянского штурмовика Су 25 турецким истребителем F16, а на вооружении азербайджанской армии таких самолетов нет, это будет означать прямое вмешательство Турции в конфликт. В этом свете, необходимо найти обломки сбитого СУ 25 и установить чем он был сбит. Сегодня это принципиально важно”, - подчеркнул Затулин.

 

“Формальный подход России к этому конфликту в том, что мы должны дружить и с Арменией и с Азербайджаном. Однако, при этом, у нас есть обязательства перед Арменией и в рамках ОДКБ, и в рамках двусторонних договоров. И обязательства эти нам надо выполнять. И для этого есть все необходимые правовые инструменты. Армения, а не Азербайджан состоит в ЕАЭС. А Азербайджан состоит в союзе с Турцией. План Алиева “возвращения Карабаха военным путем” изначально обречен на неудачу”, - подчеркнул Затулин. 

 

Начиная с 07:10 утра 27 сентября, населенные пункты, а также воинские части Республики Арцах подверглись интенсивному артиллерийскому и ракетному обстрелу азербайджанской армии. После чего мотострелковые и танковые подразделения противника перешли в наступление на северном и юго-восточном направлениях. На данный момент подразделения арцахской армии ведут бои, отражая атаки противника.

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