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 Четверг, 1 Октября 2020 11:49
Алина Оганесян

Вагарм Погосян: Среди убитых азербайджанских военнослужащих большая часть приходится на представителей нацменьшинств

Вагарм Погосян: Среди убитых азербайджанских военнослужащих большая часть приходится на представителей нацменьшинств

АрмИнфо. Впервые с 27 сентября по всей линии передовой ситуация была сравнительно спокойной, но продолжала оставаться напряженной. Об этом в ходе брифинга 1 октября сообщил пресс-секретарь президента Арцаха Вагарм Погосян.

 

«Армия обороны полностью контролирует ситуацию, и все действия противника получают достойные и равнозначные ответы», - подчеркнул он. Вместе с тем Погосян заметил, что экономическая ситуация в Арцахе стабильна, инфраструктуры продолжают работать, паники среди населения не наблюдается.

 

При этом, сославшись на данные разведывательных служб, он заявил, что большая часть среди убитых азербайджанских военных приходится на национальные меньшинства, в частности несколько сотен убитых являются талышами, свыше 100 – лезгины. «Вскоре это вызовет недовольство среди национальных меньшинств, проживающих на территории Азербайджана, очевидцами чего мы станем», - подчеркнул пресс-секретарь.

 

В этой связи Погосян напомнил, что подобное отношение применялось и к арцахскому народу, когда республика входила в состав Азербайджана. В частности, во время Второй мировой войны, Азербайджан отправлял на фронт каждого 19-го азербайджанского воина, и каждого 3-го – арцахского армянина.

 

Кроме того, Погосян сообщил о том, что почти у всех трупов азербайджанских солдат, которые оказались на нашей территории, в карманах оказались шприцы. «Это означает, что Азербайджан отправляет на войну солдат под наркотическим воздействием. Это однозначно военное преступление», - подчеркнул он.

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