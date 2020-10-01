Четверг, 1 Октября 2020 10:07

АрмИнфо. Власти Японии настоятельно призывают стороны, вовлеченные в конфликт в Нагорном Карабахе, прекратить военное противостояние и сесть за стол переговоров. Об этом 1 октября на регулярной пресс-конференции заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Кацунобу Като, передает ТАСС.

"Мы призываем все вовлеченные стороны прекратить военные действия, проявить максимальную сдержанность и приступить к диалогу", - отметил он.

Като также подчеркнул, что японское правительство испытывает серьезную обеспокоенность в связи с происходящими в регионе военными столкновениями, которые привели к жертвам среди мирного населения.

"Мы намереваемся продолжить пристально следить за развитием ситуации", - добавил он