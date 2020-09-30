Среда, 30 Сентября 2020 21:23

АрмИнфо. <Я призываю нашу общественность не распространять непроверенные сведения об армянских вооруженных силах, и тем более о противнике>, - заявил на брифинге в Едином информационном центре официальный представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

Ованнисян подчеркнул, что сегодня распространение подобной информации участилось. <Хочу отметить, что в предыдущие дни ничего подобного не было. Я призываю вас не распространять информацию о <героических> действиях Азербайджана. Также прошу не распространять неподтвержденную информацию об успехах армянской стороны>, - заключил Ованнисян.