Среда, 30 Сентября 2020 20:05

АрмИнфо.За прошедшие 24 часа противник, в результате своих провальных действий понес определенные потери. Об этом в ходе брифинга в Едином информационном центре заявил официальный представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

Он заявил, что армянские войска отбили несколько атак противника, тактика которого в некоторой мере претерпела изменения. <В частности, особенно напряженная ситуация была именно на северном и южном направлении. На данных направлениях противник понес следующие потери - около 130 погибших военнослужащих, и около 200 раненных. Армянская сторона подбила 29 единиц танков и бронетехники. Также из строя были выведены три системы тяжелой артиллерии, а также система залпового огня <Смерч> и 11 беспилотных летательных аппаратов>, - заметил Ованнисян.

Он также подчеркнул, что эти данные в течения дня могут меняться, так как бои продолжаются, подчеркнув при этом, что противник постоянно предпринимает попытки перейти в наступление.