Среда, 30 Сентября 2020 18:20

АрмИнфо.Трехсторонняя встреча российских, азербайджанских и армянских дипломатов в МИД РФ не проходила. Об этом сообщила в среду официальный представитель дипведомства Мария Захарова в интервью ТАСС.

"Что касается вчерашней встречи с послами Азербайджана и Армении [Поладом Бюльбюль оглы и Варданом Тоганяном], она не была совместной. Проходили две встречи, проходили они порознь. Были опубликованы пресс-релизы по их итогам, мы и сами послы давали развернутый комментарий на этот счет", - сказала она.

Комментируя очередность встреч с послами, Захарова подчеркнула, что в острых ситуациях этот протокольный вопрос уходит на второй план. "Традиционно на форумах, саммитах и так далее либо устанавливается какой-то особый порядок, либо просто используется алфавит. В данной ситуации сама обстановка, драматизм все-таки предполагает в большей степени ориентацию на решение вопроса, а не на протокольную часть. Все это понимают, послы это тоже понимают, поэтому вопросов не было никаких", - подчеркнула она.

Дипломат отметила, что встречи проходили не в традиционном формате, поскольку в них участвовали не только представители МИД России, но и МВД. "В частности, был первый заместитель министра внутренних дел нашей страны (Александр Горовой), а от МИД присутствовал господин (Андрей) Руденко, заместитель министра иностранных дел", - пояснила она.

Как указала Захарова, на встречах речь шла о ситуации вокруг Нагорного Карабаха, но главным образом ставился вопрос относительно реакции азербайджанской и армянской диаспор. "Эти события действительно поразили их в сердца, если учесть количество жертв, разрушений гражданской и военной инфраструктуры. Обстановка, как вы понимаете, накаленная, это находит очень живой отклик, - рассказала она. - Причем речь идет не только о диаспорах, которые проживают на территории России, но и о тех, кто проживает за рубежом и при этом является выходцем с постсоветского пространства и русскоязычным. Они тоже обращаются к нам с вопросами".