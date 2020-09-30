Среда, 30 Сентября 2020 17:53

АрмИнфо. <Армениан Тобако Компани> уже направила Армии обороны Арцаха 898 000 пачек сигарет общей стоимостью в 360 млн. драмов, - сообщили в компании. Кроме того, предприятие продолжит полностью выплачивать заработную плату своим сотрудникам, уехавшим в Арцах в качестве резервистов.

В компании отметили так же, что по личной инициативе сотрудников <Армениан Тобако Компани>, были отправлены на фронт сладости и другие необходимые участникам обороны принадлежности. <Все наши инициативы будут иметь систематический характер>, - говорится в сообщении компании.