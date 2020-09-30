Среда, 30 Сентября 2020 17:53

АрмИнфо.Компания <ГеоПроМайнинг> приняло решение оказать финансовую поддержку в размере 50 млн. драмов Всеармянскому Фонду <Айастан> в рамках общенациональной компании по сбору средств <Мы и наши границы: все для Арцаха>.

Коллектив компании также готов к периодическому снабжению ВС Армении и Арцаха продуктами питания, предметами первой необходимости и медикаментами для поддержки.

В Армении GeoProMining принадлежат два предприятия - Агаракский медно-молибденовый комбинат (АММК) и компания GPM Gold, разрабатывающая Сотское золотоносное месторождение и управляющая Араратской золотоизвлекательной фабрикой.