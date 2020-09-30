Среда, 30 Сентября 2020 17:01

АрмИнфо. Германия призывает Россию и Турцию использовать свое "особое" влияние в Закавказье для долгосрочного решения конфликта Армении и Азербайджана, заявил госминистр иностранных дел ФРГ Михаэль Рот.

"Драматичная эскалация конфликта в Нагорном Карабахе показывает, что замороженные конфликты нужно сделать разрешенными конфликтами, иначе они постоянно будут вспыхивать. Мы находимся в тесном контакте с Арменией и Азербайджаном, а также с партнерами в регионе", - заявил он, выступая на слушаниях в Бундестаге.

Он напомнил, что по инициативе Совбез ООН принял резолюцию с призывом прекратить бои. "Страны, такие как Россия и Турция, которые имеют особое влияние в регионе, должны серьезно отнестись к своей особой ответственности для долгосрочного решения. Мы делаем в первую очередь акцент на минскую группу", - добавил Рот, передает РИА Новости.