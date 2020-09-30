Среда, 30 Сентября 2020 15:43

АрмИнфо. Национальный оператор почтовой связи Армении ЗАО <Айпост> объявляет о бесплатной поставке посылок войскам Вооруженных сил Армении. <Дорогие соотечественники, вы можете бесплатно отправить посылку любого веса и количества войскам ВС РА. Для этого вам необходимо подойти в любой из подразделений <Айпост>, указав на посылке адрес - г. Ереван, ул. Арцаха, 61>, - говорится в официальном сообщении компании. Более того, тариф на посылки, отправляемые через <Айпост> в Арцах, установлен в размере 0 драмов.

Компания представила перечень необходимых товаров: предметы личной гигиены, зубная паста, щетка, мыло, принадлежности для бритья, туалетная бумага, стерильные бинты, спальные мешки, а также носки и подштанники.