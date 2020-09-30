Среда, 30 Сентября 2020 15:31

АрмИнфо. Будущее урегулирования карабахского конфликта зависит от динамики текущих боевых действий. Подобное мнение выразил АрмИнфо ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО, главный редактор журнала "Международная аналитика" Сергей Маркедонов.

<При этом, в любом случае компромисс между воюющими сторонами по-прежнему остается единственным приемлемым путем улаживания конфликта. В первые дни боевых действий серьезных изменений в позициях сторон не произошло. Отсюда вырисовывается опасность изматывающей позиционной войны. К последней перспективе не готова ни та, ни другая сторона>, - подчеркнул он

В этом свете, аналитик уже в ближайшее время прогнозирует более активные действия стран МГ ОБСЕ в направлении разруливания ситуации. На его взгляд, необходимо придать перспективе продолжения боевых действий меньшую выгодность, чем перспективе обсуждения возможностей примирения за столом переговоров.

По оценкам Маркедонова, текущая ситуация вокруг Карабаха осложняется далеко не самыми прекрасными отношениями стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ: России, США и Франции. Вместе с тем, именно Карабах продолжает оставаться единственным регионом на постсоветском пространстве вокруг которого между Россией и Западом существует консенсус в виде исключительно мирного разрешения конфликта.

Речь идет об урегулировании на основе обновленных мадридских принципов, на что у каждой из стран-посредников, на его взгляд, есть собственная мотивация. К примеру, для России конфликт представляет потенциальную угрозу с юга, плюс опасность межэтнических стычек, проживающих в РФ азербайджанцев и армян. Еще одной угрозой, согласно Маркедонову, является перспектива различной реакции стран-членов ОДКБ в случае углубления эскалации.

"Американцам конфликт, тем более его разрастание также не нужен, учитывая, что боевые действия идут в км. от нефтепровода Баку -

Тбилиси - Джейхан. Помимо этого США, и Франция подустали от активности Турции в конфликте вокруг Карабаха. Как, впрочем, и вокруг Сирии, Ливии и Кипра. На этом фоне президент Франции Эммануэль Макрон пытается играть роль европейского лидера вместо Германии. В этом свете, сыграть роль миротворца в Карабахе для него - весьма неплохой шанс", - подытожил Маркедонов.

30 сентября президент Франции Эммануэль Макрон заявил в Риге журналистам, что Франция не принимает заявлений Турции по завоеванию Арцаха. "Франция по-прежнему весьма озабочена последними призывами Турции об отвоевании Азербайджаном Нагорного Карабаха. Мы этого не допустим. Я говорю Армении и армянам - Франция сыграет свою роль. Я готовлюсь обсудить это с российским и американским коллегами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, прежде чем представить ситуацию в Евросовете", - подчеркнул Макрон.