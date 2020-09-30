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 Среда, 30 Сентября 2020 14:42
Давид Степанян

Взгляд из Москвы: Развязанная Баку и Анкарой война, создала благоприятную атмосферу для признания Арцаха

Взгляд из Москвы: Развязанная Баку и Анкарой война, создала благоприятную атмосферу для признания Арцаха

АрмИнфо. Развязанная Баку и Анкарой война создала благоприятную атмосферу для признания Арцаха. Для перехода непризнанной республики в когорту частично признанных государств. Подобное мнение выразил АрмИнфо главный научный сотрудник ИМЭМО РАН, президент Научного общества кавказоведов Александр Крылов.

"До сего дня Армения не признавала независимость Арцаха исходя из возможных проблемам на международной арене, осложнениях в переговорном процессе, негативной реакции МГ ОБСЕ, обострение ситуации в зоне конфликта. Однако, инициированные Турцией и Азербайджаном военные действия поставили крест на всех прежних соглашениях и договоренностях о прекращении огня. Это разрушило переговорный процесс по мирному урегулированию конфликта до основы",

- подчеркнул он.

Именно в результате инициированной турецко-азербайджанским войны, большинство препятствий на пути признания Арцаха, согласно политологу, утратили актуальность.  Параллельно создалась более благоприятная ситуация для его перехода в разряд частично признанных государств: Абхазии, Южной Осетии, Турецкой республики Северного Кипра, Косово и т.д.

По прогнозам Крылова, возможность признания независимости Арцаха очень скоро станет предметом обсуждения Национального Собрания Армении. Оптимальное решение будет принято по итогам обсуждения и анализа всех положительных и отрицательных последствий подобного признания.

Вместе с тем российский политолог считает, что признание независимости Арцаха может привести к урегулированию конфликта с Азербайджаном исключительно в случае признания всеми членами ООН. Вместе с тем, он с сожалением отметил, что будущие перспективы Южного Кавказа скорее все же будут определяться итогами нынешней войны на карабахском фронте.

Начиная с 07:10 утра 27 сентября, населенные пункты, а также воинские части Республики Арцах подверглись интенсивному артиллерийскому и ракетному обстрелу азербайджанской армии. После чего мотострелковые и танковые подразделения противника перешли в наступление на северном и юго-восточном направлениях. На данный момент подразделения арцахской армии ведут бои, отражая атаки противника.

Среди мирного населения Арцаха десятки раненых, трое мирных жителей. Армия обороны потеряла 80 бойцов. Потери противника не публикуются, однако, по данным Минобороны Армении, их число достигло 800. На одном карвачарском направлении атака противника завершилась потерей 180 бойцов. За весь период наступательной операции ВС Азербайджана, Армией обороны Арцаха уничтожено 72 беспилотника, 7 вертолета и 1 самолет. Также подбито 137 единиц бронетехники и 82 единицы транспортных средств

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