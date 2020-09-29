Вторник, 29 Сентября 2020 20:58

АрмИнфо. Администрация президента США Дональда Трампа должна потребовать от Турции не вмешиваться в конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе, заявил на своей странице в Twitter кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден, слова которого приводит

издание <Ведомости>.

<Поскольку число жертв в Нагорном Карабахе и вокруг него быстро растет, администрации Трампа необходимо немедленно призвать лидеров Армении и Азербайджана к деэскалации ситуации. Также необходимо потребовать от других стран, таких как Турция, держаться подальше от этого конфликта>, - написал Байден.

Вчера, 28 сентября, посольство США в Баку сообщило, что заместитель госсекретаря США Стивен Бигун призвал министров иностранных дел Армении и Азербайджана Зограба Мнацаканяна и Джейхуна Байрамова прекратить боевые действия. В заявлении американской стороны также отмечалось, что участие в эскалации конфликта других сторон бесполезно и может усугубить напряженность в регионе.