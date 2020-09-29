Вторник, 29 Сентября 2020 20:55

АрмИнфо. <Эта война закончится полным уничтожением азербайджанской армии или хотя бы всего ее ударного потенциала>, - написал на своей странице в Faceebok председатель Национального Собрания Армении Арарат Мирзоян.

По его словам, для восстановления этой страны потребуется несколько десятилетий. <И это не пост пропагандистского и вдохновляющего значения <, - написал спикер.

В свою очередь, пресс-секретарь министра обороны РА Шушан Степанян на своей странице в Faccebook разместила видеоролик об уничтожении артиллерией Армии обороны Арцаха целого подразделения азербайджанской армии.