Вторник, 29 Сентября 2020 18:21

АрмИнфо.28 сентября министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян направил письмо генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, в котором представил широкомасштабную агрессию, развязанную Азербайджаном против Арцаха.

Как передает пресс-служба МИД РА, министр представил данные о случаях целенаправленного обстрела мирного населения Арцаха, инфраструктуры, провокационных действий азербайджанских вооруженных сил с применением оружия различного калибра. Касаясь потока дезинформации, озвучиваемой противником, министр иностранных дел отметил: <Агрессия была заранее спланированной, заявления азербайджанской стороны о якобы контратаке абсолютная ложь. Азербайджан никогда не скрывал своей стратегической цели по силовому урегулированию нагорно-карабахского конфликта, продолжая сохранять напряженность вдоль линии соприкосновения, армяно-азербайджанской государственной границы>.

Глава МИД выразил глубокую обеспокоенность безоговорочной односторонней поддержкой Турцией агрессии Азербайджана. Решительно осудив агрессию Азербайджана, Зохраб Мнацаканян подчеркнул, что провокационные действия, направленные на нарушение режима прекращения огня, являются не только грубым нарушением международного гуманитарного права, но и чреваты риском перерастания в полномасштабную региональную войну. Он подверг критике провокационные действия Азербайджана в ответ на призыв генсека ООН к глобальному прекращению огня. Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что вся ответственность за агрессию лежит на военно-политическом руководстве Азербайджана.

Глава МИД Армении отметил, что как гарант безопасности народа Арцаха, Армения примет все необходимые меры для защиты неотъемлемых прав народа Арцаха и даст адекватный ответ на агрессию Азербайджана. "Право народа Нагорного Карабаха на самоопределение является неотъемлемой частью урегулирования конфликта, в силу этого права народ Арцаха должен иметь возможность определять свой статус без каких-либо ограничений", - говорится в письме.

Глава МИД подтвердил приверженность Армении исключительно мирному урегулированию конфликта. Письмо будет распространено в качестве документа 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.