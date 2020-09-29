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 Вторник, 29 Сентября 2020 17:34

Работа Сотского рудника была остановлена в первый же день начала военных действий в Нагорном Карабахе

Работа Сотского рудника была остановлена в первый же день начала военных действий в Нагорном Карабахе

АрмИнфо. Деятельность Сотского золотоносного рудника, расположенного в Вардениском районе Гегаркуникской области Армении, была приостановлена еще в первый же день обострения конфликта в Нагорном Карабахе, в воскресенье 27 сентября.

Об этом корреспонденту АрмИнфо сообщила представитель компании «Геопромайнинг Голд» (GPM Gold) Рузанна Григорян, отвечая на вопрос о корректности распространенной информации, что территория рудника подверглась обстрелу со стороны Азербайджана.

Представитель компании отметила, что не располагает какими либо сведениями военного характера и подчеркнула, что решение руководства компании приостановить работу месторождения, которое располагается недалеко от границы с Арцахом, было принято заранее в связи с необходимостью обеспечения в дальнейшем безопасности сотрудников.

Отметим, что населенные пункты Вардениского региона Армении были сегодня  подвергнуты обстрелу со стороны Азербайджанских ВС. Среди мирного населения есть раненные, один человек – пожилая женщина – скончалась. По непроверенной информации, один из снарядов упал на территорию Сотского золотоносного рудника.

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