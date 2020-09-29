Вторник, 29 Сентября 2020 17:34

АрмИнфо. Ряд известных во всем мире армян высказались в связи с заранее запланированной военной кампанией Азербайджана при поддержке Турцией против Армении и арцахского народа.

В их числе фигурируют музыкант, лидер группы S.O.A.D Серж Танкян, фотомодель, актриса Ким Кардашьян, шахматист Левон Ароян, футболисты Генрих Мхитарян и Артур Мовсисян, шоумен, юморист Гарик Мартиросян, актер и юморист Михаил Галстян, кинорежиссер Карен Шахназаров, художник Борис Егиазарян и др.

Серж Танкян: <Очевидно, что коррумпированная нефтеолигархическая власть Азербайджана планировала это нападение в течение некоторого времени на Нагорный Карабах. Это стало заранее спланированным военным преступлением, ударившим по мирным жителям прямо на улицах столицы Арцаха>.

Ким Кардашьян: Армяне подверглись нападению в Арцахе, мы молимся за отважных мужчин и женщин, рискующих своей жизнью во имя защиты Арцаха и Армении. Армения стала жертвой неспровоцированных нападений Азербайджана, а также предсказуемой кампании по дезинформации, которая их сопровождает>.

Генрих Мхитарян: Я призываю международное сообщество как можно скорее вступиться за Арцах и помочь остановить военные действия против мира и безопасности в регионе. У нас есть неотъемлемое право жить на нашей родине без угрозы существованию. Наши дети имеют право жить в мире, а не прятаться в укрытиях>.

Юрий Мовсисян: <Азербайджан закрывает свои аэропорты/границы, чтобы не дать своим гражданам покинуть страну, для возможной отправки на линию фронта, в то время как армяне по всему миру покупают билеты, чтобы вернуться в Армению и защитить свою родину>.

Левон Аронян: <Когда я был маленьким, мой дедушка сказал мне, что мои предки были родом из Карабаха. Я выиграл свой первый сильный турнир в замечательном городе Степанакерте. Мы - люди, всегда с гордостью защищавшиеся на протяжении всей истории. И на этот раз мы поступим также, я знаю>.

Гарик Мартиросян: Вои?на, затеянная властями Азербаи?джана при полной поддержке Турции против армян, продолжается. Погибают люди. Остановите вои?ну! Мы хотим только мира. Только мирными переговорами можно решить все спорные вопросы. Надо сесть за стол переговоров и решить раз и навсегда эти проблемы. Только так. Война - это самое страшное. НЕТ НАСИЛИЮ И АГРЕССИИ!!! Армения за мир. Всегда. Михаил Галустян: Дорогие друзья, весь день слежу с тревогой за новостями - на наших глазах убивают мирных людей. Опять ВОЙНА! И вновь агрессивные действия властей Азербайджана против армянского населения, и вновь под лживым лозунгом каких-то ответных мер и контратак. Дураков нет. Это хорошо подготовленная война, всем и так все понятно. Гибнут люди, мирные граждане, просто ужас... Турция открыто (и даже уже не стесняясь) поддерживает эту войну! Остановите войну. Мы против войны! Армяне - за мир!

Карен Шахназаров: Призваю Кремль сформировать мнение: <России пора определиться. Она Империя или торговое предприятие, которое кладёт трубы и продаёт всем товары?>

Борис Егиазарян: Нынешняя война, начатая против армян, коварная и мощная. И поэтому мы обращаемся ко всем людям доброй воли: молитесь за нас кто может, поддержите нас своим словом, дайте нам теплоту сердца. Мы выстоим в этой войне. Алиев будет опозорен. И азербайджанский народ наконец избавится от своего тирана, который всю азербайджанскую оппозицию мучает в тюрьмах. А те, которые смогли избежать тюрем, находятся заграницей. Слава Богу за то, что наш народ не запаниковал, а наоборот, оставив все политические разногласия, объединился в одно сердце, в один кулак. В Армении полная мобилизация. В случае необходимости мобилизуется все армянство разных стран, в том числе и Украины. Слава Богу, слава героям, которые готовы своими жизнями защитить саму жизнь.