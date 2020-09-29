Arminfo.info




﻿
 Вторник, 29 Сентября 2020 16:23
Марианна Мкртчян

Верховный комиссар ООН по правам человека призвал стороны карабахского конфликта соблюдать основополагающие права человека

Верховный комиссар ООН по правам человека призвал стороны карабахского конфликта соблюдать основополагающие права человека

АрмИнфо.Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет выступила с заявлением в связи с ситуацией в зоне нагорно- карабахском конфликте

В ее заявлении, в частности, говорится: "Я обеспокоена возобновлением боевых действий вдоль линии соприкосновения в зоне нагорно-карабахского конфликта и настоятельно призываю к немедленному прекращению боевых действий. Я глубоко обеспокоена сообщениями о гибели и ранениях среди гражданского населения, а также о нанесении ущерба гражданскому населению, имуществу и инфраструктуре.

Я призываю все стороны уважать международное право в области прав человека и международное гуманитарное право. В частности, обеспечить защиту гражданского населения и людей, не принимающих участия в боевых действиях, а также не допускать повреждения жизненно важной гражданской инфраструктуры". 

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     

Лента новостей
Минобороны Армении обнародовало последние данные о потерях  ВС АзербайджанаМинобороны Армении обнародовало последние данные о потерях  ВС Азербайджана
Заре Синанян: Азербайджан делает ставку на силу, на своего союзника ТурциюЗаре Синанян: Азербайджан делает ставку на силу, на своего союзника Турцию
В Арцахе состоялось совещание с участием бывших  армянских высокопоставленных военныхВ Арцахе состоялось совещание с участием бывших  армянских высокопоставленных военных
АО Арцаха: Потери противника в живой силе в ходе сегодняшних боев составляют около 500АО Арцаха: Потери противника в живой силе в ходе сегодняшних боев составляют около 500
Премьер Армении: Турецкое военное присутствие на Южном Кавказе не приведет ни к чему хорошемуПремьер Армении: Турецкое военное присутствие на Южном Кавказе не приведет ни к чему хорошему
Читать больше



Эксперты
Ануш Беглоян: Турция должна быть исключена из состава МГ ОБСЕ по мирному урегулированию конфликтаАнуш Беглоян: Турция должна быть исключена из состава МГ ОБСЕ по мирному урегулированию конфликта
Прогноз: Эрдоган сделает все с целью разжечь войну в КарабахеПрогноз: Эрдоган сделает все с целью разжечь войну в Карабахе
Академик: В подготовке очередной попытки азербайджанского блицкрига участвовала АнкараАкадемик: В подготовке очередной попытки азербайджанского блицкрига участвовала Анкара
Читать больше
Комментируемые
Президент Сербии верит: Братья и друзья армяне и азербайджанцы найдут силы достичь мираПрезидент Сербии верит: Братья и друзья армяне и азербайджанцы найдут силы достичь мира
Грачья Арзуманян: Для Армении и армянского народа это экзистенциальная войнаГрачья Арзуманян: Для Армении и армянского народа это экзистенциальная война
Париж: Власти Франции делают всё возможное для возобновления диалога между Арменией и АзербайджаномПариж: Власти Франции делают всё возможное для возобновления диалога между Арменией и Азербайджаном
Глава «Процветающей Армении» Гагик Царукян арестован на два месяцаГлава «Процветающей Армении» Гагик Царукян арестован на два месяца
Ереван призвал лидера Азербайджана здраво и без болезненных эмоций воспринимать ситуацию в зоне карабахского конфликтаЕреван призвал лидера Азербайджана здраво и без болезненных эмоций воспринимать ситуацию в зоне карабахского конфликта
Роберт Кочарян выступил за разработку новых подходов к вопросам региональной безопасностиРоберт Кочарян выступил за разработку новых подходов к вопросам региональной безопасности
Эксперт: Визит Мнацаканяна в Вашингтон в преддверие выборов - результат отсутствия повесткиЭксперт: Визит Мнацаканяна в Вашингтон в преддверие выборов - результат отсутствия повестки
Гагик Царукян обвинил Никола Пашиняна в наличии у него психологических проблемГагик Царукян обвинил Никола Пашиняна в наличии у него психологических проблем
ПА выдвинет кандидатуру Аркадия Хачатряна на должность главы парламентской комиссии по финансово-кредитным и бюджетным вопросамПА выдвинет кандидатуру Аркадия Хачатряна на должность главы парламентской комиссии по финансово-кредитным и бюджетным вопросам
Прогноз: Пока Армении и Арцаху угрожают уничтожением, разговоры о любом документе преждевременныПрогноз: Пока Армении и Арцаху угрожают уничтожением, разговоры о любом документе преждевременны
Баронесса Кокс: Мир в большом долгу перед народом Арцаха, сохранивший приоритет веры и свободы для остального СветаБаронесса Кокс: Мир в большом долгу перед народом Арцаха, сохранивший приоритет веры и свободы для остального Света
Роберт Кочарян: В Армении есть определенная часть общества, которая искренне верит, что средства, собранные якобы в борьбе с коррупцией, будут переданы имРоберт Кочарян: В Армении есть определенная часть общества, которая искренне верит, что средства, собранные якобы в борьбе с коррупцией, будут переданы им
Никол Пашинян: Официальные данные подтверждают эффективность антикризисных мероприятийНикол Пашинян: Официальные данные подтверждают эффективность антикризисных мероприятий
Российский эксперт: Власть в Беларуси оказалась слишком простой для сложного обществаРоссийский эксперт: Власть в Беларуси оказалась слишком простой для сложного общества
Многонациональное сообщество российских владельцев автомобилей на армянском учёте просит помощи у премьера АрменииМногонациональное сообщество российских владельцев автомобилей на армянском учёте просит помощи у премьера Армении
Поиск по дням

2013 , 2014