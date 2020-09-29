Вторник, 29 Сентября 2020 16:23

АрмИнфо.Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет выступила с заявлением в связи с ситуацией в зоне нагорно- карабахском конфликте

В ее заявлении, в частности, говорится: "Я обеспокоена возобновлением боевых действий вдоль линии соприкосновения в зоне нагорно-карабахского конфликта и настоятельно призываю к немедленному прекращению боевых действий. Я глубоко обеспокоена сообщениями о гибели и ранениях среди гражданского населения, а также о нанесении ущерба гражданскому населению, имуществу и инфраструктуре.

Я призываю все стороны уважать международное право в области прав человека и международное гуманитарное право. В частности, обеспечить защиту гражданского населения и людей, не принимающих участия в боевых действиях, а также не допускать повреждения жизненно важной гражданской инфраструктуры".