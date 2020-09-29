Вторник, 29 Сентября 2020 12:07

АрмИнфо.Вдоль всей линии соприкосновения карабахско-азербайджанских войск ночью шли ожесточенные бои, противник под артиллерийским, авиа и БПЛА-огнем пытался вновь атаковать в северном и южном направлениях. Об этом 29 сентября в ходе брифинга сообщил представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

По его словам, противник неся потери - около 60 военных и большого числа бронетехники, был отброшен на исходные позиции.

"Бои продолжаются. Хотел бы сказать, что еще вчера, территория Армении также подверглась действиям со стороны ВС Азербайджана. А сегодня уже авиация и БПЛА ВС Азербайджана нанесли удар по Варденису, в том числе по мирным жителям. Мы минутами ранее опубликовали видео, как горит гражданский автобус, по которому был нанесен удар. Авиация была применена и по позициям ВС РА. На данный момент в этом направлении у нас потерь нет, бои продолжаются. Будет дан жесткий ответ", - сказал Ованнисян, при этом добавив, что ситуация на передовой быстро меняется.

При этом он отметил, что речь не идет об открытии нового фронта боевых действий, поскольку Варденис подвергался обстрелу с первых дней. Он также не стал комментировать ситуации о новых скоплениях противника.

"Фактически, Республика Армения обстреливалась с первых минут, и это не новость. Не важно по каким направлениям, важен сам факт", - сказал представитель МО РА.

Он также опроверг информацию ВС АР, об убийстве высокопоставленных армянских военных и полном уничтожении воинской части в Мартунах.

Ованнисян также сообщил о сравнительно спокойной ситуации в направлении Нахиджевана.