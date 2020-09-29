Вторник, 29 Сентября 2020 11:42

АрмИнфо.Силы противника начали артиллерийскую подготовку, готовятся к очередной атаке. Об этом на своей странице в Facebook написал представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

В свою очередь пресс-секретарь министра обороны Армении Шушан Степанян сообщила, что продолжаются бои разной интенсивности, сопровождаемые артиллерийской подготовкой со стороны противника. <На этот момент армянские подразделения на нескольких направлениях линии соприкосновения отразили атаки ВС Азербайджана, предприняв на отдельных участках карательные меры и нанеся противнику значительные потери в живой силе и технике. В частности, рано утром на южном участке поражена атакующая группа бронетехники противника (видео будет выложено скоро)>, - отметила она.

Стоит также заметить, что ночью Единый армянский информационный центр опубликовал еще один список военнослужащих, погибших в ходе

боев в зоне карабахского конфликта 28 сентября.

Обнародованы имена 26 военнослужащих, погибших в Карабахе в результате агрессии:

Галтахчян Ашот Арменович, 2001 г. р.

Овсепян Юрий Каренович, 2000 г. р.

Аванесян Ашот Мейваевич, 2000 г. р.

Амирян Самвел Саркисович,1996 г. р.

Арутюнян Вануш Ваграмович, 2000 г. р.

Овсепян Эрик Тигранович, 2002 г. р.

Саркисян Нарек Самвелович, 2001 г. р.

Геворкян Жора Каренович, 2001 г. р.

Саркисян Арсен Саркисович, 2001 г. р.

Хачатрян Арман Арменович, 2001 г. р.

Арутюнян Самвел Норайрович, 2000 г. р.

Тахмазян Ваагн Варданович, 2001 г. р.

Чобанян Ованес Зограбович, 2002 г. р.

Акопян Тигран Меружанович, 2000 г. р.

Манучарян Григор Рашидович, 2002 г. р.

Зороян Тигран Манвелович, 2002 г. р.

Хачатрян Эрик Артурович, 2002 г. р.

Заргарян Акоп Беникович, 2002 г. р.

Казарян Сосик Гарикович, 2002 г. р.

Карамян Ашот Аветикович, 2002 г. р.

Мусаелян Ирина Лаврентьевна, 1979 г. р.

Меликян Аваг Гришаевич, 1978 г. р.

Мовсисян Андраник Геворкович, 1987 г. р.

Саркисян Ваагн Ашотович, 1975 г. р.

Испирян Дмитрий Сергеевич, 1987 г. р.

доброволец Петросян Роберт Арменович, 1992 г.р

Таким образом общее число погибших достигло 84.