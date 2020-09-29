Вторник, 29 Сентября 2020 11:36

АрмИнфо. Заявление Министерства иностранных дел Кипра по ситуации вокруг нагорно-карабахского конфликта вызвало истерию в Баку.

Так, в МИД Азербайджана назвали это заявление "предвзятым и однобоким".

Ранее, Министерство иностранных дел Кипра в своем заявлении выразило глубокую озабоченность эскалацией напряженности в нагорно-карабахском регионе и осудило нарушение Азербайджаном режима прекращения огня, которое привело к ожесточенным столкновениям, приведшим к жертвам среди гражданского населения.

"Мы призываем все стороны проявить сдержанность и положить конец боевым действиям, для скорейшей деэскалации ситуации", - сообщили в МИД Кипра.

Во внешнеполитическом ведомстве также напомнили, что министр иностранных дел Кипра Никос Христодулидис 27 сентября провел телефонный разговор с коллегой из Армении Зограбом Мнацаканяном, в рамках которого он был проинформирован о текущей ситуации. "Со своей стороны, Христодулидис выразил своему армянскому коллеге поддержку кипрского правительства в усилиях по мирному урегулированию споров на основе международного права в рамках переговорного процесса под эгидой Минской группы и осудил любые действия заинтересованных сторон и вмешательство третьих сторон", - говорится в сообщении.