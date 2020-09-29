Вторник, 29 Сентября 2020 11:34

АрмИнфо. Экс-министр обороны РА Сейран Оганян срочно выехал в Арцах.

<В связи с развязанной Азербайджаном широкомасштабной военной атакой на Арцах, Сейран Оганян срочно отправился в Арцах, чтобы своими военными знаниями и навыками содействовать защите и победе Арцаха>, - сообщает его адвокат Карен Межлумян.

В связи с данным обстотельством сторона защиты представила в суд ходатайство о переносе сегодняшнего судебного заседания.

Напомним, что Сейран Оганян проходит в качестве обвиняемого по делу о событиях 1 марта 2008 года. В статусе обвиняемых, помимо него, проходят также экс- президент РА Роберт Кочарян, бывший начальник Генштаба ВС Армении, бывший генеральный секретарь ОДКБ Юрий Хачатуров и бывший вице- премьер Армен Геворкян.