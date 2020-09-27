Воскресенье, 27 Сентября 2020 15:48

АрмИнфо.СНБ сообщает о том, в ходе спровоцированных Азербайджаном военных действий, гражданам Армении с фальшивого американского номера телефона +18185464601 отправляются сообщения с целью создания паники и ослабления бдительности граждан страны.

СНБ призывает не обращать внимания на данную дезинформацию, и следить только за официальной лентой новостей.

Отметим, что рано утром 27 сентября Азербайджан начал интенсивный артобстрел населенных пунктов в Карабахе, в том числе и столицы Степанакерта, перейдя в наступление вдоль всей линии противостояния. Известно о потере противником двух вертолетов, трех танков и 14 беспилотных летательных аппаратов. У противника имеются потери и в живой силе.