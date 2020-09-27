Воскресенье, 27 Сентября 2020 15:11

АрмИнфо.Подразделения Армии обороны Арцаха уничтожили 4 вертолета противника, около 15 беспилотных летательных аппаратов, в том числе, ударные, 10 танков и БМП. Об этом на своей странице в Facebook сообщил представитель Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян.

По его словам, потери Армии обороны уточняются.

Комментируя сообщения азербайджанских СМИ о якобы взятии 6 сел, Арцрун Ованнисян написал: "А азербайджанская армия еще не объявила об оккупации Западной Армении? "Шесть деревень, а не десять городов. Неужели вы не научились хотя бы правильно делать фотошопы Физули?"

Напомним, рано утром 27 сентября Азербайджан начал интенсивный артобстрел населенных пунктов в Карабахе, в том числе и столицы Степанакерта, перейдя в наступление вдоль всей линии противостояния