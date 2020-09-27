Воскресенье, 27 Сентября 2020 14:59

АрмИнфо.Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич выступила с заявлением о ситуации вокруг Нагорного Карабаха.

В заявлении, генсек СЕ, в частности, отметила: "Меня очень беспокоит ситуация сложившаяся вокруг Нагорного Карабаха. Я призываю наши государства-члены - Армению и Азербайджан, проявить ответственность и сдержанность и немедленно прекратить боевые действия. При вступлении в Совет Европы обе страны взяли на себя обязательство разрешить конфликт мирным путем, и это обязательство должно строго соблюдаться.

В эти трудные времена я думаю о гражданском населении, в том числе о детях, женщинах и стариках, которые наиболее уязвимы в нынешней ситуации. От имени Совета Европы я призываю власти государств-членов сделать все возможное, чтобы защитить человеческие жизни и избежать военных столкновений. Необходимо приложить все усилия, чтобы не допустить обострения ситуации. Мы подтверждаем нашу поддержку сопредседателям Минской группы ОБСЕ в оказании помощи нашим государствам-членам в поиске мирного решения этого конфликта".

Напомним, рано утром 27 сентября Азербайджан начал интенсивный артобстрел населенных пунктов в Карабахе, в том числе и столицы Степанакерта, перейдя в наступление вдоль всей линии противостояния. Известно о потере противником двух вертолетов, трех танков и 14 беспилотных летательных аппаратов. У противника имеются потери и в живой силе.