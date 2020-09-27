Воскресенье, 27 Сентября 2020 14:41

АрмИнфо. Министры иностранных дел Турции и России Мевлют Чавушоглу и Сергей Лавров провели в воскресенье телефонные переговоры, в ходе которых обсуждалась напряженность между Арменией и Азербайджаном. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.

"Cостоялся телефонный разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова с коллегой из Турции Мевлютом Чавушоглу, в ходе которого проведен обмен мнениями по ситуации, складывающейся в зоне нагорно-карабахского конфликта.

Подчеркнута необходимость скорейшего прекращения огня и стабилизации ситуации на Линии соприкосновения. Выражены соболезнования родным и близким погибших", - отмечается в сообщении МИД РФ.