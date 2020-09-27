Воскресенье, 27 Сентября 2020 14:16

АрмИнфо. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит интенсивные контакты в связи с обострением ситуации в Нагорном Карабахе с целью побудить все стороны прекратить огонь и начать переговоры. Об этом заявила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В связи с обострением ситуации вокруг нагорно-карабахского конфликта Лавров проводит интенсивные контакты с целью побудить стороны прекратить огонь и приступить к переговорам для стабилизации ситуации", - информировала дипломат.

Напомним, рано утром 27 сентября Азербайджан начал интенсивный артобстрел населенных пунктов в Карабахе, в том числе и столицы Степанакерта, перейдя в наступление вдоль всей линии противостояния. Известно о потере противником двух вертолетов, трех танков и 14 беспилотных летательных аппаратов. У противника имеются потери и в живой силе.