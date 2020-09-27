Воскресенье, 27 Сентября 2020 14:15

АрмИнфо. "Мы с обеспокоенностью наблюдаем за новой эскалацией военных действий между Азербайджаном и Арменией, которая, как сообщается, уже привела к жертвам и повреждению инфраструктуры" - говоритс я в заявлении МИД Грузии, размещенном на официальном сайте в Facebook.

Как отмечается в заявлении, официальный Тбилиси надеется, что будет достигнута договоренность о прекращении огня, между сторонами

восстановлен переговорный процесс и удастся избежать крупномасштабных военных действий, которые окажут серьезное негативное влияние на безопасность всего региона. "Грузия призывает сопредседателей Минской группы ОБСЕ и международных участников приложить все усилия, чтобы остановить эскалацию и возобновить конструктивный диалог. Со своей стороны мы заявляем, что Грузия готова любым способом способствовать деэскалации и установлению мира в регионе" - говорится в заявлении МИД Грузии.

Напомним, рано утром 27 сентября Азербайджан начал интенсивный артобстрел населенных пунктов в Карабахе, в том числе и столицы Степанакерта, перейдя в наступление вдоль всей линии противостояния. Известно о потере противником двух вертолетов, трех танков и 14 беспилотных летательных аппаратов. У противника имеются потери и в живой силе.