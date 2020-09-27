Воскресенье, 27 Сентября 2020 13:40

АрмИнфо.Армения не обращалась в секретариат Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в связи с обострением конфликта в Нагорном Карабахе. В самой организации выступают за мирное урегулирование конфликта, сообщил ТАСС пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

<На данный момент в секретариат ОДКБ обращений от Армении не поступало. Мы всегда выступали и выступаем за мирное урегулирование конфликта. Международно признанным механизмом урегулирования конфликта в нагорном Карабахе является Минская группа ОБСЕ>, - сказал Зайнетдинов.