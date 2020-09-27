Воскресенье, 27 Сентября 2020 13:38

АрмИнфо. Право Арцаха на свободное самоопределение не может быть разменной монетой ни при каких обстоятельствах, даже в случае угрозы применения силы. Об этом говорится в заявлении председателя Национального Собрания Армении Арарата Мирзояна, распространенного пресс-службой НС РА.

Как отмечается в заявлении спикера, рано утром власти Азербайджана развязали широкомасштабные боевые действия вдоль границы Арцаха, нанеся удар даже по мирным населенным пунктам с применением крупнокалиберного оружия. Армянские вооруженные силы, как и прежде, с честью выполняют поставленные перед ними задачи.

"Граждане Республики Армения и, конечно же, все армяне стоят за свободный Арцах, и готовы осуществить все, подчеркиваю, все необходимые действия в защиту суверенного Арцаха", - говорится в заявлении Арарата Мирзояна.

Напомним, рано утром 27 сентября Азербайджан начал интенсивный артобстрел населенных пунктов в Карабахе, в том числе и столицы Степанакерта, перейдя в наступление вдоль всей линии противостояния. Известно о потере противником двух вертолетов, трех танков и 14 беспилотных летательных аппаратов. У противника имеются потери и в живой силе