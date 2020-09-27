Воскресенье, 27 Сентября 2020 13:06

АрмИнфо.Никаких предпосылок для поражения Армении по итогам очередной агрессии, развязанной военно-политическим руководством Азербайджана, нет. Подобное мнение выразил АрмИнфо независимый аналитик Саро Сароян.

<Соответственно, единственным вопросом для нас на сегодня является то, что мы планируем на будущее. Именно осознанность собственных задач и осознанное движение в направлении их достижения является реальной real politic. В этом свете течение реки Кура является нашей следующей стратегической и соответственно военной областью>, - считает он.

<И если среди нас есть люди, не осознающие существующие реалии, советую им немного изучить карту и историю. Если же среди нас есть неграмотные чиновники-конформисты, эти реалии не понимающие, то места в государственном аппарате им нет", - подчеркнул аналитик.

Если же эти реалии не осознает политическое руководство страны, то по завершении этой победной для Армении и Арцаха войны, разговоры о "реальной политике" в его исполнении, по прогнозам Сарояна, уже не пройдут. Более того, оно будет призвано к ответственности самым жестоким образом.

Отметим, что азербайджанская армия начала обстрел Степанакерта и других населенных пунктов Арцаха с 07:30. По последним официальным данным Армии обороны Арцаха и Министерства обороны Армении, противник потерял 14 беспилотников, 3 танка, 2 вертолета. Большие потери в живой силе, однако, информация скрывается. Более того, в Азербайджане отключен интернет.