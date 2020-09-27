Воскресенье, 27 Сентября 2020 13:03

АрмИнфо. Решением правительства в Армении введено военное положение и общая мобилизация. Об этом на своей странице в Facebook написал премьер-министр РА Никол Пашинян.

По его словам, решение вступает в силу с момента публикации. "Прошу лиц, прикрепленных к личному составу войск, явиться в свои районные военные комиссариаты. Ради Родины, ради победы", - написал премьер-министр РА.

Напомним, рано утром 27 сентября Азербайджан начал интенсивный артобстрел населенных пунктов в Карабахе, в том числе и столицы Степанакерта, перейдя в наступление вдоль всей линии противостояния. Известно о потере противником двух вертолетов, трех танков и 14 беспилотных летательных аппаратов. У противника имеются потери и в живой силе.