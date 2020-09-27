Воскресенье, 27 Сентября 2020 12:52

АрмИнфо Анкара выразила безоговорочную поддержку Азербайджану в связи с обострением ситуации в зоне нагорно-карабахского конфликта. <Армения, напав на гражданские населенные пункты Азербайджана, нарушила режим прекращения огня и еще раз продемонстрировала то, что она против мира и стабильности. Мы решительно осуждаем агрессию Армении против Азербайджана>, - написал на своей странице в Twitter представитель президента Турции Ибрагим Калын.

Ибрагим Калын отметил, что международное сообщество должно среагировать, чтобы немедленно прекратить эту опасную провокацию. По его словам, Турция <перед лицом атак Армении находится рядом с Азербайджаном>. <Азербайджан не один, Турция полностью поддерживает его>, - резюмировал он.

Отметим, что на карабахско-азербайджанской линии соприкосновения на данный момент идут интенсивные бои. Противник ведет огонь по весу периметру линии соприкосновения войск с 07.15 утра, с применением ударных беспилотников, артиллерии. Удары наносятся по населенным пунктам в глубоком тылу, в том числе и по Степанакерту. В Арцахе сообщили о гибели и ранении гражданского населения. Уже известно о гибели женщины и ребенка. Стоит также заметить, что в этот момент президент Азербайджана Ильхам Алиев готовится выступить с обращением к нации. Также следует отметить, что в Азербайджане сегодня с раннего утра отключен интернет с целью якобы пресечения возможных армянских провокаций