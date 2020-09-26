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 Суббота, 26 Сентября 2020 14:18
Карина Манукян

Задержаны начальник районного отдела Полиции и три оперуполномоченных

Задержаны начальник районного отдела Полиции и три оперуполномоченных

АрмИнфо. В рамках уголовного дела, возбужденного на основе материалов, подготовленных Специальной следственной службой РА, накануне по подозрению в совершении преступных деяний, предусмотренных пунктами 1 и 4 части 2 статьи 309.1 УК РА были задержаны три оперуполномоченных отделения уголовного розыска Нор-Норкского отдела Полиции РА. Согласно СК, в тот же день был задержан также начальник отдела Полиции РА по административному району Нор-Норк по подозрению в совершении преступного деяния, предусмотренного частью 1 статьи 308 УК РА.

Согласно фактическим данным, приобретенным в рамках уголовного дела, оперуполномоченный отделения уголовного розыска отдела полиции по Нор Норку Т. А., для разрешения конфликта личного характера между его женой и супругой некоего Владимира Оганяна, вместе с оперуполномоченными того же отделения Н.Б. и Г.М. подвергли приводу Владимира Оганяна. В то же время был задержан друг Владимира Оганяна - Армен Казарян, потребовавший разъяснений по этому поводу. Там вышеуказанные должностные лица полиции избили задержанных: В.Оганяна

- за ссору с супругой Т.А., а А. Казаряна - за озвученные оскорбления.

После описанного случая начальник отдела Полиции Нор Норка вмешался в ход служебного расследования по заявлению Казаряна, и злоупотребляя своими полномочиями совершил незаконные действия, направленные на отказ последнего от жалобы.

Предварительное следствие по уголовному делу продолжается. 

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